لايبزيغ على قمة الدوري الألماني قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 09:33 صباحا
لاعبو لايبزيغ يحتفلون بالفوز (فرانس برس)

واصل لايبزيغ انتفاضته المحلية عندما تغلب على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة، السبت، وانتزع مؤقتا صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، مشددا الضغط على المتصدر السابق، وحامل اللقب بايرن ميونيخ قبل قمة المرحلة الرابعة والعشرين ضد بروسيا دورتموند لاحقا.

وانتظر لايبزيغ حتى الدقيقة 41 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الفرنسي كريستوفر نكونكو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من الدولي الدنماركي يوسف بولسن بعد تشتيت خاطئ للكرة من الحارس فلوريان مولر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأمَّن نكونكو فوز فريقه عندما صنع الهدف الثاني بتمريرة إلى النرويجي ألكسندر سورلوث داخل المنطقة تابعها بيسراه في المرمى، وحذا سورلوث حذو نكونكو وصنع الهدف الثالث للدولي السويدي إميل فورسبرغ، بديل الإسباني داني أولمو، عندما مرر له كرة خارج المنطقة سددها قوية بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى لمرمى فرايبورغ.

وهو الفوز السادس تواليا للايبزيغ في الدوري وتحديدا منذ خسارته أمام مضيفه ماينتس 2-3 في 23 يناير الماضي في المرحلة الثامنة عشرة، ورفع لايبزيغ رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونيخ المتصدر السابق وبطل الأعوام الثمانية الأخيرة.

ودخل لايبزيغ المباراة منتشيا ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية عقب تغلبه على فولفسبورغ 2-صفر الأربعاء الماضي، وأكد استعداده الجيد لقمته المرتقبة ضد مضيفه ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب «بوشكاش أرينا»، والذي كان خسر على أرضيته صفر-2 ذهابا.

ونقلت المباراتان القاريتان إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا وبريطانيا بسبب فيروس كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
قادمة من لبنان.. النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ...
ليبيا
بعد نفي «مواصلات الوفاق».. وزير إسرائيلي: تسرب النفط الإيراني في «المياه ...
ليبيا
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
اللواء «444 قتال» يقتحم 6 مواقع في بني وليد تابعة لعصابات التهريب
ليبيا
طبيب: في ليبيا هناك من يعتقد بأن الإصابة بكورونا «وصمة عار»
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة في مهب تقرير «الرشى»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي