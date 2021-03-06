غانا تواجه أوغندا في نهائي أفريقيا للشباب

مباراة في بطولة الأمم الأفريقية للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

يسدل الستار اليوم السبت بالملعب الأولمبي بموريتانيا على بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، وتجمع المباراة النهائية للتتويج باللقب منتخبي غانا المتأهل على حساب غامبيا 1/ 0، وأوغندا بعد فوزه العريض على تونس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشهد أمس الجمعة تتويج منتخب غامبيا بالميدالية بالبرونزية، بعد فوزه على تونس بركلات الترجيح بأربعة أهداف لهدفين، سجل لمنتخب غامبيا اللاعبون بوشونج وأليو باري وساليو جالو وآدما كانات، وأخفق في ركلة واحدة لم ينجح لاعبه ماسينج في تحويلها إلى هدف.

في المقابل، سجل لتونس حسن العياري ومحمد أمين ونجح حارس غامبيا لامين سايدي في التصدى لركلتي آدم بالأمين وحمدي العبيدي، وأدار المباراة الموزمبيقي سلسو أرمندو بمساعدة الكيني صامويل والزيمبابوي توماس كوسوكا.