العاجي أنوما ينسحب أمام الملياردير موتسيبي قبل انتخابات «كاف»

العاجي جاك أنوما (فرانس برس)

أعلن العاجي جاك أنوما انسحابه من السباق على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لمصلحة المرشح الجنوب أفريقي الملياردير باتريس موتسيبي، وقال أنوما في برنامج تلفزيوني أمس الجمعة في ساحل العاج: «بعد تأملات ومشاورات، قررت التخلي عن ترشيحي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف».

وسيوقع أنوما والمرشحان الآخران السنغالي أوغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى اتفاقا اليوم السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، حيث ينص الاتفاق على التخلي عن ترشيحهما مقابل الحصول على منصب مستشار الرئيس ونائبي الرئيس تواليا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

تابع أنوما: «السبت سنكمل اتفاق الرباط في نواكشوط»، مؤكدا ضمنا دعم ترشيح موتسيبي، ومن المقرّر أن تقام الانتخابات في 12 مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وكان أنوما وصف الأربعاء الماضي رغبة الاتحاد الدولي بالالتفاف وراء موتسيبي بأنها مجرد «اتفاق من حيث المبدأ»، معتبرا أن الطريقة «ليست ديمقراطية كثيرا».

وقال أنوما في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» بعد لقاء عقد في الرباط نهاية الأسبوع الماضي بين المرشحين الثلاثة من غرب أفريقيا بدعوة من رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع: «هذا اتفاق مبدئي تم التوصل إليه».

تابع العاجي الذي سبق أن ترشح لرئاسة «كاف» في 2013 لكن تم استبعاده بعد إجراء تعديل ملائم في قاعدة الترشيح، لأنه لم يكن عضواً في اللجنة التنفيذية لـ«كاف»، بل ممثلاً لـ«فيفا»: «يتعيّن القبول به من قبل بلداننا والتصديق عليه، لقد أمهلنا أنفسنا حتى الخامس من مارس ليتم التصديق على الاتفاق».

أضاف أنوما (69 عاما)، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «فيفا» ورئيس الاتحاد العاجي بين 2002 و2011: «أنا مصدوم، لقد ركزنا على توزيع المناصب بدلا من الاتفاق على الوحدة، يبدو لي أننا ضحينا بأفريقيا على مذبح الطموحات الشخصية».

ويرأس رجل الأعمال باتريس تلوبان موتسيبي (58 عاما) نادي ماميلودي صنداونز منذ العام 2003.