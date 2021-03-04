نقل مواجهة ليفربول ولايبزيغ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 03:53 مساء
ليفربول. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الخميس نقل مباراة الإياب بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيغ الألماني المقررة الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أنفيلد في إنجلترا إلى بودابست على غرار مواجهتهما ذهابا، جراء قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقررت الهيئة القارية تأجيل المباراة لأنها لو أقيمت في إنجلترا، كان لايبزيغ الذي خسر صفر-2 ذهابا في العاصمة المجرية ايضا، سيضطر إلى الخضوع إلى حجر طبي لمدة 10 أيام لدى عودته إلى بلاده وفقًا لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

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