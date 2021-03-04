قانون جديد في كولومبيا يعاقب بالسجن المزودين للمواد المنشطة

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا). (إنترنت)

أصدرت الحكومة الكولومبية، الأربعاء، قانونا يعاقب على توريد أو إدارة مواد المنشطات بأحكام بالسجن، من أجل استعادة اعتمادها لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وينص القانون على عقوبات بالسجن من سنتين إلى ست سنوات للموردين، كما يعاقب على التحريض على تناول المنشطات.

وقال الرئيس المحافظ إيفان دوكي: "لقد ارتقينا ببلدنا إلى مستوى أفضل الممارسات الدولية لمحاربة أحد أكبر التهديدات في الرياضة: المنشطات".

مع دخول القانون حيز التنفيذ، دشَّنت كولومبيا مختبراً لمكافحة المنشطات، ما سمح لها باستعادة اعتمادها لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والذي فقدته في عام 2017 بعد "مشاكل التحاليل" أثناء الفحوصات.

في عام 2019، تورط الفريق الكولومبي للدراجات الهوائية في فضيحة ثبوت تناول دراجين اثنين للمنشطات.

وتعتبر المنشطات مشكلة متكررة في رياضة الدراجات في كولومبيا حيث يخضع 33 دراجا حاليا لعقوبات بسبب استخدام مواد محظورة وفقا للاتحاد الكولومبي.