بيليه يتلقى لقاح «كورونا» بعد أيام من عزل نفسه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 01:49 مساء
بيليه يتلقى الجرعة (إنترنت)

تلقى أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» أمس الثلاثاء، ووصف ذلك باليوم الذي لا يُنسى، واستغل بيليه البالغ من العمر 80 عامًا، هذه المناسبة لمناشدة مواطنيه عدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة العالمية التي تحصد 1100 شخص يوميًّا في البرازيل.

وكتب بيليه على حسابه عبر إنستغرام: «يوم لا يُنسى، لقد تلقيت اللقاح»، مرفقًا هذه العبارة بصورة له وهو يرتدي الكمامة ويرفع إبهامه لدى قيام شخص بتلقيحه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولم يشأ المكتب الإعلامي لبيليه الإفصاح عن مكان تلقي النجم البرازيلي السابق، الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات، وأي نوع من اللقاح خضع له أو إذا كانت الجرعة الأولى أو الثانية، لدى استفسار وكالة «فرانس برس» عن هذا الأمر.

ويعزل بيليه نفسه في منزله الكائن في ساو باولو منذ بداية الجائحة التي حصدت أكثر من 255 ألفًا في البرازيل وهي ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة.

وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة وأظهرت شرائط الفيديو التي يبثها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به بأنه يستعين بكرسي متحرك أو الاتكاء على أحد المقربين منه للتنقل.

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