أرقام قياسية فردية في طريق مانشستر سيتي نحو لقبه السابع في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 12:03 مساء
غابرييل خيسوس يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي (إنترنت)

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو اللقب السابع في تاريخه بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 4-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين المقدمة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

الفوز هو الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والـ20 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدًا بفارق 15 نقطة موقتًا عن أقرب مطارديه جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفًا على كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ووضع مانشستر سيتي ضغطًا كبيرًا على جاره يونايتد قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل في المرحلة السابعة والعشرين، وهي على الأرجح العقبة الأخيرة أمام رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في طريقهم إلى استعادة اللقب من حامله ليفربول.

ويخوض مانشستر سيتي بعدها مباريات في المتناول نسبيًّا ضد ساوثمبتون وفولهام قبل أن يحل ضيفًا على ليستر سيتي الثالث، ثم يلعب مع ليدز يونايتد وأستون فيلا قبل استضافة تشيلسي.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز الـ21 على التوالي في مختلف المسابقات وبات على بعد انتصارين لتحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة الفريق السابق لغوارديولا بايرن ميونيخ الألماني.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليًا من الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي في مختلف المسابقات، وعادل رقمه القياسي الذي حققه سابقًا، وتعود آخر خسارة لفريق غوارديولا في الدوري إلى 21 نوفمبر الماضي، عندما سقط أمام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها إلى المركز الحادي عشر قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًّا ويهيمن على البريميرليغ الذي أحرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.

وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 مارس الحالي بينها مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على إيفرتون.

وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، فضلًا عن الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقد بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع تواليًا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، حيث سيلاقي توتنهام في 25 أبريل المقبل، وقطع شوطًا كبيرًا لبلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي الأربعاء الماضي، قبل استضافته إيابًا في مارس الجاري.

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