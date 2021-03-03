إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 10:17 صباحا
يوفنتوس يفوز على سبيتسيا (فرانس برس)

عزز يوفنتوس موقعه في المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على سبيتسيا 3-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين، ورفع رصيده إلى 49 نقطة متخلفًا بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر و3 نقاط عن ميلان الثاني.

وخاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراته رقم 600 في مسيرته في البطولات المحلية بينها 85 في الدوري الإيطالي، و292 في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، و196 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد و25 في الدوري البرتغالي للدرجة الأولى مع سبورتينغ لشبونة، بالإضافة إلى مباراتين في الدرجة الثانية مع الفريق الرديف لسبورتينغ، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويعاني فريق «السيدة العجوز» كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني والأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي أرثر والكولومبي خوان كوادرادو، كما أُصيب قلب دفاع يوفنتوس، الهولندي ماتيس دي ليخت قبل انطلاق المباراة فحلًّ بدلًا عنه في التشكيلة الأساسية جانلوكا فرابوتا.

كان سبيتسيا الصاعد هذا الموسم إلى مصاف الدرجة الأولى الطرف الأفضل في مطلع المباراة في حين لم يشكل أصحاب الأرض أي خطورة وانتظر حتى الدقيقة 42 عندما سدد رونالدو كرة قوية ارتدت من القائم.

وفي الشوط الثاني أشرك مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ليسجل الهدف الأول مع أول لمسة له، وسرعان ما أضاف الجناح فيديريكو كييزا الهدف الثاني، واختتم رونالدو التسجيل عندما تلقى كرة متقنة من الأورغوياني رودريغو بينتانكور فسددها الأول داخل الشباك قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

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