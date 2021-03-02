هاميلتون: إحراز لقب ثامن لن يكون عاملا حاسما للاستمرار

السائق البريطاني لويس هاميلتون. (فرانس برس)

اعتبر السائق البريطاني لويس هاميلتون، اليوم الثلاثاء، أن إحرازه للقب ثامن في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، لن يكون عاملا حاسما لمعرفة ما إذا كان سيستمر في المنافسة العام 2022.

وعلق هاميلتون الذي وقع عقدا جديدا مع فريقه مرسيدس حتى نهاية العام 2021، في مؤتمر صحفي، عما إذا كان سيستمر في المنافسة العام المقبل في حال انفراده بالرقم القياسي في عدد الألقاب، الذي يتقاسمه حاليا مع الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر، مع سبعة ألقاب لكل منهما.

وقال: «لا أريد أن يكون ذلك عاملا حاسما.. خضت غمار سباقات السيارات لأني أعشق السباقات وأعتقد بأن ذلك يجب أن يبقى في صلب ما أقوم به.. إذا كان كل ما تصبو إليه هو المكافآت، الألقاب، فإنك قد تضيع البوصلة».

وأضاف: «بالطبع إنه الحلم الأهم، لكني لا أعتقد بأنه سيكون عاملا حاسما بالاستمرار من عدمه.. في المقابل، ربما أسأل نفسي عندما أضع الخوذة في أحد الأيام، هل سأظل مبتسما عندما أخرج من المرآب؟ هل لا يزال الأمر (المنافسة) تعجبني لكي أستمر؟».

وعن سبب تجديد عقده لمدة عام واحد فقط، أشار: «أنا في وضعية مميزة لا تجبرني على الارتباط لسنوات عدة. سأرى كيف تسير الأمور في منتصف هذا العام أو في نهايته لا سيما بأننا لا ندري ماذا سيحصل في ظل هذه الجائحة، لكني ما زلت في صلب هذه الرياضة».

يذكر أن بطولة العالم لفورمولا واحد ستنطلق في سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس الحالي.