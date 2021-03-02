مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن اقتراب كافاني من العودة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 10:39 مساء
الأوروغوياني أدينسون كافاني. (فرانس برس)

أكد النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني، الغائب عن مباريات فريقه الأخيرة بداعي الإصابة قد يشارك ضد كريستال بالاس، غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولسكاير، الذي يحتل فريقه المركز الثاني في مؤتمر صحفي عشية المباراة: «كان أدينسون موجودًا في الحصة التدريبية التي أجريناها اليوم.. كانت حصة خفيفة.. لقد عاد إلى المجموعة وهذا أمر جيد».

وأضاف: «نأمل ألا تكون هناك أية مضاعفات بعد الحصة، وأن يكون ضمن البعثة المتوجهة إلى لندن لخوض المباراة ضد بالاس».

وانضم كافاني إلى صفوف الشياطين الحمر مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وأبلى بلاءً حسنًا.

وسجل كافاني عديد الأهداف الحاسمة أبرزها ثنائيته في مرمى ساوثمبتون التي سمحت لفريقه بقلب تخلفه والخروج فائزًا 3-2، ثم هدفه المتأخر في مرمى إيفرتون في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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