إنقاذ برازيلي لريال مدريد وسط فشل مطاردة برشلونة قبل ديربي العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 04:10 مساء
البرازيلي فينيسيوس يحتفل بهدفه مع الريال (فرانس برس)

أنقذ البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من الخسارة أمام ضيفه ريال سوسييداد في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتعثّر الفريق الملكي في خطف المركز الثاني من برشلونة وتضييق الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر، في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وافتتح سوسييداد التسجيل عن طريق كريستيان بورتو (55)، وأدرك فينسيوس التعادل لريال مدريد (89)، ودخل ريال مدريد المباراة ساعياً إلى الظفر بثلاث نقاط لمتابعة صحوته والبقاء قريبا من الجار اللدود أتلتيكو قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة القادمة.

قال حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا عن القمة المرتقبة أمام أتلتيكو «نلعب من أجل الكثير هناك، بإمكاننا أن نفوز، نحن بحالة بدنية قوية ونستعيد العديد من اللاعبين المصابين، هناك الكثير من الوقت المتبقي للصراع في لا الليغا».

وانتفض رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة، فبنى الفريق انتصاراته على دفاع صلب، وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على أتالانتا بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبشباك نظيفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته