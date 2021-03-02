إنقاذ برازيلي لريال مدريد وسط فشل مطاردة برشلونة قبل ديربي العاصمة

البرازيلي فينيسيوس يحتفل بهدفه مع الريال (فرانس برس)

أنقذ البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من الخسارة أمام ضيفه ريال سوسييداد في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتعثّر الفريق الملكي في خطف المركز الثاني من برشلونة وتضييق الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر، في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وافتتح سوسييداد التسجيل عن طريق كريستيان بورتو (55)، وأدرك فينسيوس التعادل لريال مدريد (89)، ودخل ريال مدريد المباراة ساعياً إلى الظفر بثلاث نقاط لمتابعة صحوته والبقاء قريبا من الجار اللدود أتلتيكو قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة القادمة.

قال حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا عن القمة المرتقبة أمام أتلتيكو «نلعب من أجل الكثير هناك، بإمكاننا أن نفوز، نحن بحالة بدنية قوية ونستعيد العديد من اللاعبين المصابين، هناك الكثير من الوقت المتبقي للصراع في لا الليغا».

وانتفض رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة، فبنى الفريق انتصاراته على دفاع صلب، وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على أتالانتا بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبشباك نظيفة.