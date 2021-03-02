بيليفيلد الألماني يقيل مدربه لسوء النتائج رغم تعادله مع بايرن ميونيخ

أوفي نويهاوس (فرانس برس)

أقال نادي أرمينيا بيليفيلد الألماني مدربه أوفي نويهاوس لسوء النتائج وتفاديا لعدم عودته إلى الدرجة الثانية، وجاءت إقالة نويهاوس (61 عاما) الذي أوصل الفريق إلى الدرجة الأولى «بوندسليغا» هذا الموسم، بعد الخسارة الأخيرة السبت أمام بوروسيا دورتموند.

كما أقيل المدرب المساعد السلوفاكي بيتر نيميث من مهامه بمفعول فوري، وكان بيليفيلد خسر أمام دورتموند صفر-3 للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز السادس عشر من أصل 18 فريقا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال المدير الرياضي في النادي سمير عربي «بسبب التطورات الراهنة، توصلنا إلى اتفاق من أجل التغيير، نحن مقتنعون أن فريقنا يمتلك القدرات المناسبة لتحقيق هدفنا الرياضي»، معتبرا أن إقالة المدرب ستمنح الفريق «دفعا قويا».

واللافت أن النقطة اليتيمة التي أحرزها بيليفيلد في آخر خمس مباريات، كانت من تعادله الإيجابي 3-3 على أرض بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري في آخر 8 مواسم.

ويهبط متذيل الترتيب ووصيفه مباشرة إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض صاحب المركز السادس عشر ملحق الهبوط أمام ثالث الدرجة الثانية.