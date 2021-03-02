إطلاق رئيس برشلونة السابق بارتوميو بعد مثوله أمام القضاء

رئيس نادي برشلونة السابق بارتوميو (إنترنت)

أُطلق رئيس نادي برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو ومساعده جاومي ماسفيرير، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة استماع أمام القضاء على خلفية التحقيقات بشأن فضيحة «بارساغايت» المتعلقة بحملة مزعومة من التشهير ضد شخصيات بارزة في النادي وفساد.

وأفرج قاضي التحقيق عن بارتوميو وماسفيرير بعدما مارسا حقهما في الامتناع عن التكلم، ومنحهما إفراجا مشروطا، إلا أن التحقيق ما زال مفتوحا، بحسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا في برشلونة، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وكانت الشرطة اعتقلت الرئيس ومساعده أمس الإثنين بعدما داهمت مقر النادي الكتالوني.

رئيس نادي برشلونة السابق بارتوميو (إنترنت)