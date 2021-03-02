أنشيلوتي يعيد إيفرتون إلى سباق دوري الأبطال بمعاونة البرازيلي ريشارليسون

البرازيلي ريشارليسون (فرانس برس)

عاد إيفرتون إلى السباق على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف الإثنين، في ختام منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين إيفرتون الذي كان أسقط حامل اللقب ليفربول 2-صفر في المرحلة السابقة، بانتصاره إلى مهاجمه البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف النقاط الثلاث، علما بأنه كان افتتح التسجيل في «أنفيلد» السبت الماضي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع إيفرتون الذي يملك مباراة مؤجلة أمام أستون فيلا، رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع وضيق الخناق على فرق المقدمة، إذ بات يتأخر بفارق نقطتين عن وست هام (45) صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

ولم يذق إيفرتون طعم الخسارة على ملعبه في الدوري في مبارياته الـ16 الأخيرة أمام ساوثمبتون، ففاز في 11 وتعادل في خمس، فيما تعود آخر خسارة له لموسم 1997 - 1998.

كما وضع رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حدا لسلسلة من ثلاث هزائم على ملعبهم في «غوديسون بارك» في ليفربول.