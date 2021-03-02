انسحاب فيدرر من دورة ميامي للتنس

السويسري روجيه فيدرر (فرانس برس)

قرر السويسري روجيه فيدرر الذي من المتوقع أن يعود إلى الملاعب الأسبوع المقبل للمشاركة في دورة الدوحة بعد فترة توقف دامت 13 شهرا، عدم الدفاع عن لقبه في دورة ميامي ماسترز للألف نقطة لدى المحترفين، بحسب ما أفادت تقارير أميركية.

وأشارت جريدة «ميامي هيرالد» إلى أن وكيل الرقم 1 عالميا سابقا طوني غودسيك جزم صحة المعلومة التي تناقلتها في بداية الأمر قناة التلفزة السويسرية «آر تي أس»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأضافت أن فيدرر الفائز بـ20 لقبا كبيرا يأمل في المشاركة في دورة قطر (8-13 مارس) ثم في دبي (14-20 مارس) قبل أن يحصل على فترة من الراحة.

ويبدو أن فيدرر (39 عاما) الذي بات يتقاسم الرقم القياسي لعدد الأسابيع في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين (310) مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز مؤخرا ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة في مسيرته، لا يريد إرهاق نفسه كثيرا مع عودته إلى ملاعب كرة المضرب بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى.

ولم يضرب فيدرر، المصنف خامسا عالميا، الكرة الصفراء منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير 2020، علما بأنه لن يتمكن من الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام 2019 في دورة ميامي، فيما لم تنظم نسخة العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.