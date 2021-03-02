انسحاب فيدرر من دورة ميامي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 10:08 صباحا
السويسري روجيه فيدرر (فرانس برس)

قرر السويسري روجيه فيدرر الذي من المتوقع أن يعود إلى الملاعب الأسبوع المقبل للمشاركة في دورة الدوحة بعد فترة توقف دامت 13 شهرا، عدم الدفاع عن لقبه في دورة ميامي ماسترز للألف نقطة لدى المحترفين، بحسب ما أفادت تقارير أميركية.

وأشارت جريدة «ميامي هيرالد» إلى أن وكيل الرقم 1 عالميا سابقا طوني غودسيك جزم صحة المعلومة التي تناقلتها في بداية الأمر قناة التلفزة السويسرية «آر تي أس»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأضافت أن فيدرر الفائز بـ20 لقبا كبيرا يأمل في المشاركة في دورة قطر (8-13 مارس) ثم في دبي (14-20 مارس) قبل أن يحصل على فترة من الراحة.

ويبدو أن فيدرر (39 عاما) الذي بات يتقاسم الرقم القياسي لعدد الأسابيع في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين (310) مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز مؤخرا ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة في مسيرته، لا يريد إرهاق نفسه كثيرا مع عودته إلى ملاعب كرة المضرب بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى.

ولم يضرب فيدرر، المصنف خامسا عالميا، الكرة الصفراء منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير 2020، علما بأنه لن يتمكن من الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام 2019 في دورة ميامي، فيما لم تنظم نسخة العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟