بعد 9 أعوام.. استقالة مدرب رين الفرنسي

المدير الفني السابق لفريق رين الفرنسي جوليان ستيفان. (فرانس برس)

أعلن جوليان ستيفان، الذي قاد رين الفرنسي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، استقالته من منصبه، بعد خسارة جديدة لفريقه أمام نيس، (1-2) أمس الأحد في الدوري المحلي لكرة القدم، كما أعلن ناديه الإثنين.

وقال رين في بيان: «اخذ نادي رين صباح اليوم علما باستقالة مدربه جوليان ستيفان» شاكرا اياه على فترة التسع سنوات التي أمضاها في صفوفه بدءا بالإشراف على الفئات العمرية قبل أن يستلم تدريب الفريق الأول عام 2018، ويقوده إلى إحراز كأس فرنسا على حساب باريس سان جرمان بركلات الترجيح عام 2019. وكان اللقب الأول لرين في مختلف المسابقات منذ 48 عاما.

وأضاف النادي: «يشكر النادي جوليان للسنوات التسع التي أمضاها في صفوفنا ولمجمل النتائج الإيجابية التي حققها لدى إشرافه على تدريب الفريق الأول»، مشيرا إلى أن مساعد ستيفان، فيليب بيزول سيتسلم تدريب الفريق موقتا.

وكان ستيفان (40 عاما) نجح في قيادة رين إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، لكن الفريق حقق نتائج مخيبة بخسارته في خمس مباريات وتعادل في واحدة.

وكان ستيفان يرتبط بعقد مع نادي رين حتى يونيو عام 2022، كما أن رين الآن يحتل المركز التاسع في الدوري المحلي.