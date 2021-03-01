أتلتيكو يتنفس الصعداء قبل دربي العاصمة أمام ريال مدريد

فياريال و أتلتيكو مدريد (إنترنت)

تنفس أتلتيكو مدريد المتصدر الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة مؤخرا، وتحضر جيدا لدربي العاصمة بعد أسبوع من الأن ضد جاره اللدود ريال مدريد حامل اللقب في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعودته من ملعب فياريال بالنقاط الثلاث بعد الفوز عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء ضد فياريال على خلفية تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين وسقوط على أرضه ضد تشلسي الإنجليزي صفر-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكنه نجح الأحد في العودة إلى السكة الصحيحة وتعزيز حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2014، موسعا الفارق مجددا بينه وبين برشلونة إلى خمس نقاط بعدما قلصه الأخير السبت إلى نقطتين بفوزه على مضيفه إشبيلية 2-صفر أيضا.

ويأمل أتلتيكو أن يسديه ريال سوسييداد خدمة جليلة اليوم الإثنين في ختام المرحلة من خلال الفوز على ريال مدريد الذي تراجع حاليا للمركز الثالث بفارق ست نقاط عن جاره اللدود وخصمه المقبل، ونقطة عن غريمه الأزلي برشلونة.