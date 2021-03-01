أتلتيكو يتنفس الصعداء قبل دربي العاصمة أمام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 12:55 مساء
فياريال و أتلتيكو مدريد (إنترنت)

تنفس أتلتيكو مدريد المتصدر الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة مؤخرا، وتحضر جيدا لدربي العاصمة بعد أسبوع من الأن ضد جاره اللدود ريال مدريد حامل اللقب في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعودته من ملعب فياريال بالنقاط الثلاث بعد الفوز عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء ضد فياريال على خلفية تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين وسقوط على أرضه ضد تشلسي الإنجليزي صفر-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكنه نجح الأحد في العودة إلى السكة الصحيحة وتعزيز حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2014، موسعا الفارق مجددا بينه وبين برشلونة إلى خمس نقاط بعدما قلصه الأخير السبت إلى نقطتين بفوزه على مضيفه إشبيلية 2-صفر أيضا.

ويأمل أتلتيكو أن يسديه ريال سوسييداد خدمة جليلة اليوم الإثنين في ختام المرحلة من خلال الفوز على ريال مدريد الذي تراجع حاليا للمركز الثالث بفارق ست نقاط عن جاره اللدود وخصمه المقبل، ونقطة عن غريمه الأزلي برشلونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب صور لكزس NX الجديدة