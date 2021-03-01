ريال بيتيس يعزز حظوظ مشاركته القارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 02:05 مساء
ريال بيتيس وقادش (إنترنت)

عزز ريال بيتيس حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل بتحقيقه فوزه الثالث توالياً، وجاء على حساب مضيفه قادش 1-صفر في الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدين الفريق الأندلسي بانتصاره الثاني عشر للموسم إلى البديل خوانمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من اللقاء.

ورفع بيتيس الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل التسع الأخيرة، وكانت أمام برشلونة 2-3 في المرحلة 22، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين أمام فياريال بعد خسارة الأخير أمام أتلتيكو مدريد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي المقابل، فشل قادش في تحقيق الفوز للمرحلة السابعة تواليا ومني بهزيمته الثانية عشرة للموسم، فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفرط بلد الوليد بفوز هام جدا لصراعه من أجل تجنب الهبوط، وذلك حين تقدم على مضيفه سلتا فيغو في الدقيقة 70 بهدف التشيلي فابيأن أوريانا، قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر الكولومبي جايسون موريو.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر، مقابل 30 لسلتا فيغو في المركز العاشر.

وأبقى غرناطة على حظوظه بالمشاركة في «يوروبا ليغ» الموسم المقبل بفوزه على ضيفه إلتشي 2-1 بفضل هدف متأخر لأنتونيو بويرتاس قبل قرابة 10 دقائق على النهاية، رافعا رصيد فريقه إلى 33 نقطة في المركز الثامن.

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