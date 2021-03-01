ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر في أحدث تصنيف لنجوم التنس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 12:18 مساء
ديوكوفيتش يحتفل مع مدربه غوران بعد تتويجه بطلا لأستراليا (فرانس برس)

عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز للمرة التاسعة في مسيرته ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، الرقم القياسي في تصدر تصنيف اللاعبين المحترفين، ليتساوى مع السويسري روجيه فيدرر بعد بقائه على القمة على مدى 310 أسابيع.

وبات الانفراد بالرقم القياسي مسألة وقت ليس إلا، لأن الصربي يملك 12030 نقطة في الترتيب الصادر اليوم الإثنين، ولا يستطيع مطارداه الإسباني رافال نادال (9850 نقطة) والروسي دانييل مدفيديف (9735) اللحاق به في المدى المنظر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان ديوكوفيتش حقق فوزا سهلا على مدفيديف بالذات في نهائي بطولة أستراليا 7-5 و6-2 و6-2 في 21 فبراير، ليرفع رصيده إلى 18 لقبا كبيرا ويقترب من الرقم القياسي الموجود بحوزة نادال وفيدرر مع 20 لقبا.

- ترتيب العشرة الأوائل الصادر في الأول من مارس 2021:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة.
2- الإسباني رافال نادال 9850.
3- الروسي دانييل مدفيديف 9735.
4- النمساوي دومينيك تيم 9125.
5- السويسري روجيه فيدرر 6630.
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595.
7- الألماني ألكسندر زفيريف 5615.
8- الروسي أندري روبليف 4609.
9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480.
10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480.

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