موناكو يطارد ليون ويتسلح بفوزه التاسع نحو حلم المنافسة

موناكو وبريست (إنترنت)

شدد موناكو الخناق على ليون الثالث في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما حقق فوزه التاسع في آخر عشر مراحل وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثانية عشرة توالياً، وذلك بتغلبه على ضيفه بريست 2-صفر على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.

وعانى موناكو الأمرين لتخطي عقبة ضيفه الثالث عشر في الترتيب وانتظر الشوط الثاني لهز شباكه، لكن في نهاية المطاف حصد نقطته الـ28 من أصل 30 ممكنة منذ مطلع العام الجديد، معززاً آماله بالمنافسة على لقبه الأول في الدوري منذ 2017 والثاني فقط منذ 2010، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومنح المونتينيغري ستيفان يوفيتش التقدم لموناكو في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من الروسي ألكسندر غولوفين، وطمأن الألماني كيفن فولاند أنصار نادي الإمارة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 إثر متابعته من مسافة قريبة كرة من ركلة حرة جانبية لعبها الاختصاصي غولوفين.

وبعد فوزه على غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب 2-صفر في معقله خلال المرحلة الماضية، أظهر موناكو بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش إنه قادر على تحقيق حلم اللقب وهو سيؤكد استعداده الذهاب حتى التتويج حين يلتقي ليل في المرحلة التاسعة والعشرين على ملعبه في 14 مارس، ويلتقي الأربعاء ستراسبورغ في المرحلة المقبلة.

ورفع فريق الإمارة بفوزه السابع عشر هذا الموسم إلى 55 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليون الذي يحل ضيفا على مرسيليا لاحقا في قمة المرحلة.