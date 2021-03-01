موناكو يطارد ليون ويتسلح بفوزه التاسع نحو حلم المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 11:00 صباحا
موناكو وبريست (إنترنت)

شدد موناكو الخناق على ليون الثالث في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما حقق فوزه التاسع في آخر عشر مراحل وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثانية عشرة توالياً، وذلك بتغلبه على ضيفه بريست 2-صفر على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.

وعانى موناكو الأمرين لتخطي عقبة ضيفه الثالث عشر في الترتيب وانتظر الشوط الثاني لهز شباكه، لكن في نهاية المطاف حصد نقطته الـ28 من أصل 30 ممكنة منذ مطلع العام الجديد، معززاً آماله بالمنافسة على لقبه الأول في الدوري منذ 2017 والثاني فقط منذ 2010، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومنح المونتينيغري ستيفان يوفيتش التقدم لموناكو في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من الروسي ألكسندر غولوفين، وطمأن الألماني كيفن فولاند أنصار نادي الإمارة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 إثر متابعته من مسافة قريبة كرة من ركلة حرة جانبية لعبها الاختصاصي غولوفين.

وبعد فوزه على غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب 2-صفر في معقله خلال المرحلة الماضية، أظهر موناكو بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش إنه قادر على تحقيق حلم اللقب وهو سيؤكد استعداده الذهاب حتى التتويج حين يلتقي ليل في المرحلة التاسعة والعشرين على ملعبه في 14 مارس، ويلتقي الأربعاء ستراسبورغ في المرحلة المقبلة.

ورفع فريق الإمارة بفوزه السابع عشر هذا الموسم إلى 55 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليون الذي يحل ضيفا على مرسيليا لاحقا في قمة المرحلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق مجربة لمحاربة الأرق ليلا