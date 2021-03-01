غانا تلتقي غامبيا.. تونس تواجه أوغندا في نصف نهائي أفريقيا للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 مارس 2021, 10:41 صباحا
مباراة تونس والمغرب في بطولة أفريقيا للشباب (إنترنت)

يشهد الملعب الأولمبي بموريتانيا اليوم الإثنين مباراتي الدور النصف نهائي في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما.

المباراة الأولى تنطلق في السادسه مساء وتجمع منتخبي غانا وغامبيا والمباراة الثانية تبدأ التاسعة مساء وتجمع منتخبي أوغندا وتونس.

الخاسران من المباراتين يلتقيان الجمعة المقبل لتحديد صاحب الترتيب الثالث، والفائزان يلتقيان السبت المقبل في مباراة التتويج والظفر بكأس البطولة.

وجرت بموريتانيا يوما الخميس والجمعة الماضيين، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا، انتهت مباراة واحدة منها بالفوز في وقتها الرسمي غامبيا على أفريقيا الوسطى 3 / 0، وثلاث مباريات تم اللجوء فيها إلى ركلات الترجيح.

المباراة الأولى بين غانا والكاميرون، انتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الإضافي الثاني وتحديدًا في الدقيقة 103 بادر منتخب الكاميرون بالتسجيل عن طريق لاعبه ميبيبا فونجين، وبعدها بدقيقة واحدة تمكن منتخب غانا من التعديل بهدف لاعبه فرانك بواتينغ، فتم اللجوء لركلات الترجيح وتمكن منتخب غانا من تسجيل أربع ركلات مقابل ركلتين للكاميرون.

وثاني المباريات تأهل أيضًا منتخب أوغندا على حساب بوركينا فاسو بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة خمسة مقابل ثلاثة.

أما المباراة الثالثة فكانت بين تونس والمغرب التي قادها الدولي الليبي معتز الشلماني، لم تهتز الشباك فيها في الوقتين الرسمي والإضافي فتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لتونس بنتيجة4 /1.

منتخب تونس نجح في تنفيذ أربع ركلات عن طريق لاعبيه آدم بالامين ومارك اللمطي وفاروق الميموني وشهاب العبيدي، وسجل للمغرب موهوب غزواني فقط، وأخفق كل من المهدي مبارك والزمرواوي.

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