تعادل لمونبلييه أمام رينس بعد سلسلة انتصارات جيدة

مونبلييه أمام رينس (فرانس برس)

بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي لكرة القدم، أحدها على ليون في معقل الأخير 2-1، اكتفى مونبلييه الأحد بالتعادل مع مضيفه رينس من دون أهداف، ليفشل بالتالي في الثأر للهزائم الخمس المتتالية التي مني بها أمام منافسه في مواجهاتهما الأخيرة في الدوري وكأس الرابطة، آخرها برباعية نظيفة على أرضه في 25 ديسمبر الماضي.

ورفع مونبلييه بهذا التعادل، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع موقتا بفارق نقطة أمام مرسيليا ونقطتين خلف لنس السادس الذي اكتفى بدوره بالتعادل مع مضيفه أنجيه 2-2، في مباراة كان متخلفا خلالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن ينقذه البديل آرنو كاليمويندو موينغا من الهزيمة التاسعة للموسم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحقق لوريان فوزا مصيريا لبقائه في دوري الأضواء بتغلبه على سانت إتيان 2-1 بفضل ثنائية أرمون لوريانت، فيما انتهت مواجهة القاع بين نيم ونانت بالتعادل 1-1.