إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 10:09 مساء
البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل بافتتاح التسجيل لإنتر ضد ضيفه جنوى. (فرانس برس)

واصل إنتر ميلان زحفه نحو اللقب الأول له منذ ثلاثيته التاريخية العام 2010 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليًا على حساب ضيفه جنوى 3-صفر، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البلجيكي روميلو لوكاكو وماتيو دارميان والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق 1 و69 و77 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 56 نقطة وعزز صدارته، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه، جاره ميلان الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفًا على روما صاحب المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي.

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