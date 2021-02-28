آرسنال يقلب الطاولة على ليستر ويحرمه من الوصافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 05:14 مساء
لاكازيت يحتفل بهدفه في مرمى ليستر سيتي (فرانس برس)

قلب آرسنال الطاولة على مضيفه ليستر سيتي وحرمه من الانفراد بالوصافة ولو موقتًا عندما تغلب عليه 3-1 الأحد على ملعب كينغ باور في ليستر في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ليستر سيتي البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي يوري تيلمانس، ورد المدفعجية بثلاثية البرازيلي دافيد لويز والفرنسي ألكسندر لاكازيت والعاجي نيكولاس بيبيه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واستعاد آرسنال توازنه محليًّا بسرعة عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم، الذي خوله الارتقاء إلى المركز التاسع موقتًا برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره اللندني توتنهام الذي يستضيف بيرنلي لاحقًا.

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