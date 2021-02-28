اتحاد كرة القدم الأميركي يجيز الركوع خلال عزف النشيد الوطني

الأميركية ميغان رابينو لاعبة كرة القدم تركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني (فرانس برس)

ألغى الاتحاد الأميركي لكرة القدم، السبت، رسميًّا قانونه المثير للجدل المتعلق بمنع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال عزف النشيد الوطني بعد عملية تصويت خلال جمعيته العمومية السنوية.

وأكد قرار الإلغاء التوصية التي توصل إليها الاتحاد الأميركي خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في يونيو الماضي، وتمت الموافقة عليه السبت بنسبة 71 بالمئة من الأعضاء مقابل 29 بالمئة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتم إرساء هذه القاعدة في العام 2017 مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية العام 2016، تضامنًا مع مواطنها كولن كابرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأميركية الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الأميركيين من عنف الشرطة، لا سيما السود.