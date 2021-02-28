ديربي الأندلس يضع برشلونة في المنافسة على «الليغا» من جديد

برشلونة يهزم إشبيليه (فرانس برس)

حسم برشلونة مواجهته أمام مضيفه إشبيليه وألحق به الخسارة الأولى بعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية بفضل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز 2-صفر في قمة المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» السبت، ليرتقي موقتًا إلى المركز الثاني.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي وميسي العاشق لملعب رامون سانشيس بيسخوان هدفي الضيوف، وكانت المباراة مهمة جدًا للنادي الكتالوني أمام نظيره الأندلسي الذي كان يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط ولكن مع مباراة مؤجلة، إلا أن برشلونة حصد النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 53 في المركز الثاني متخلفًا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يحل على فياريال اليوم الأحد، ويملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد في ختام المرحلة الإثنين فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركر الرابع، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومنح هذا الفوز معنويات هائلة لفريق المدرب الهولندي رونالد كومان الذي سيلتقي خصمه مجددًا الأربعاء المقبل في مسابقة الكأس المحلية بعدما وضع النادي الأندلسي قدمًا في النهائي بفوزه على برشلونة 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويعيش برشلونة فترة جيدة محليًا، فبرغم الصفعة التي تلقاها على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخسارته 1-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يخسر محليا منذ ديسمبر الماضي سوى مرة واحدة في خلال 15 مباراة، كانت أمام إشبيلية في الكأس، وحقق انتصاره التاسع في آخر تسع مباريات في الدوري.