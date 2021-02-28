خماسية لم تعجب مدرب بايرن ميونيخ في ذكرى 121 عاما على النادي البافاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 03:37 مساء
بايرن ميونيخ يفوز على ضيفه كولن (فرانس برس)

استعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم إثر فوزه الساحق على ضيفه كولن 5-1 في المرحلة الثالثة والعشرين السبت في اليوم الذي يصادف احتفاله بذكرى مرور 121 عاما على تأسيسه، في الوقت الذي واصل لايبزيغ مطاردته بعد أن قلب تخلفه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين إلى فوز مثير 3-2.

وكان الفريق البافاري تعادل على ملعبه مع أرمينيا بيليفيلد 3-3، ثم سقط أمام إينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولتين الماضيتين، فتقلص الفارق إلى نقطتين وبقي كذلك اليوم حيث يملك بايرن 52 نقطة مقابل 50 للايبزيغ، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأحرز بايرن الذي تأسس في 27 فبراير العام 1900 لقب الدوري المحلي 30 مرة، وهو رقم قياسي وكأس ألمانيا 20 مرة في رقم قياسي أيضا، بالإضافة إلى ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر من إصابته بفيروس كورونا وبدأ المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، شأنه في ذلك شأن سيرج غنابري الذي شفي من إصابة بتمزق عضلي.

وكان كولن حقق نتائج مميزة ضد الفرق الكبيرة هذا الموسم، حيث فاز على بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنغلادباخ خارج ملعبه، وتعادل مع لايبزيغ على أرضه.

نجح بايرن ميونيخ في افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الكاميروني أريك ماكسيم تشوبو موتينغ إثر تمريرة عرضية من ليون غوريتسكا، والهدف هو الأول للمهاجم الكاميروني في صفوف بايرن ميونيخ في الدوري منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وبات تشوبو موتينغ ثالث لاعب أفريقي يسجل هدفا لبايرن ميونيخ بعد الغاني سامي كوفور (7 أهداف) والمغربي مهدي بنعطية هدفين، ثم أضاف الفريق البافاري الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة بين الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مرر كرة بالكعب باتجاه غوريتسكا ثم راوغ الأخير مدافعا من خلال تمرير الكرة بين ساقيه قبل أن يعيدها إلى البولندي الذي تابعها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل لكولن التونسي إلياس السخيري، وشارك مولر منتصف الشوط الثاني ومرر كرة حاسمة باتجاه ليفاندوفسكي ليسددها الأخير داخل الشباك ليعزز تقدم فريقه، ليكون الهدف الثامن والعشرين لليفاندوفسكي في 23 مباراة في بوندسليغا.

ويسعى ليفاندوفسكي إلى معادلة أو كسر الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد في الدوري الألماني والمسجل باسم لاعب آخر من بايرن ميونيخ هو الأسطورة غيرد مولر الذي سجل 40 هدفا موسم 1971-72.

سجل غنابري الهدف الرابع، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الخامس بكرة رأسية، وعلق مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك على فوز فريقه بقوله «نحن راضون عن النتيجة لكن بطبيعة الحال، بعض الأشياء لم تعجبني خلال المباراة».

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