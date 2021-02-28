مانشستر سيتي يستعيد توازنه بتحليق غير مسبوق دون خسارة في 27 مباراة

مانشستر سيتي يفوز على وست هام (فرانس برس)

حقق مانشستر سيتي فوزه الرابع عشر تواليا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم والعشرين في مختلف المسابقات وتابع تحليقه في الصدارة، بعد تخطيه ضيفه وست هام رابع الترتيب 2-1 السبت في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين.

سيتي الذي لم يخسر منذ 27 مباراة في مختلف المسابقات أي أقل بمباراة من مشواره في 2017 مع مدربه الحالي الإسباني بيب غوارديولا، رفع رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 13 عن كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي اللذين يخوضان مباراتين غاية في الصعوبة مع تشيلسي وآرسنال تواليا، اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتعود آخر خسارة لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الدوري إلى 21 نوفمبر الماضي، عندما سقط أمام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها إلى المركز الحادي عشر قبل أن يستعيد توازنه تدريجا ويهيمن على البريميرليغ الذي أحرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.

واعتبر غواديولا أن ما حققه فريقه لا يصدق بقوله «تحقيق 20 فوزا تواليا في هذه الفترة في ظل ما يحصل حول العالم صعب للغاية، إنه ربما أحد أهم إنجازاتنا التي قمنا به معا في تاريخ مسيرتنا».

وأضاف «هذا لا يعني بأننا سنفوز بالألقاب، لكننا لم نحصل على أسبوع واحد راحة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، مباراة كل ثلاثة أيام وسط جائحة كورونا والإصابات، إن تحقق هذه السلسلة يظهر قوة ذهنية».

ويتابع سيتي أيضا مشواره المثالي في دوري أبطال أوروبا حيث عاد من خارج الديار بالفوز على بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين نظيفين ليقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع النهائي من المسابقة القارية، كما أن الفريق بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث سيلتقي مع توتنهام في 28 أبريل المقبل.