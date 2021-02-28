إفاقة لباريس سان جيرمان في غياب نيمار بعد تعثر طارئ

باريس سان جرمان يفوز على ديجون (فرانس برس)

حقق باريس سان جرمان فوزا ساحقا السبت على مضيفه ديجون صاحب المركز الأخير برباعية نظيفة في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، ليقلص الفارق موقتا إلى نقطة واحدة مع ليل المتصدر الذي يلتقي ستراسبورغ اليوم الأحد.

وعوض سان جرمان بالتالي خسارته المفاجئة على أرضه أمام موناكو صفر-2 في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 57 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني الذي سيتنازل عنه فقط في حال فوز ليون على مضيفه مرسيليا الأحد أيضا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو «أنا فخور جدا، لقد قمنا بعمل احترافي جدا، وكان من المهم بالنسبة إلينا العودة إلى نغمة الانتصارات».

وأضاف الأرجنتيني الذي استلم منصبه مطلع العام الحالي بدلا عن الألماني توماس توخل المقال من منصبه «يتعين على الفريق أن يكون أكثر استقرارا في المستوى على صعيد الدوري المحلي، بطبيعة الحال، الأمر يتعلق بالذهنية لكن أيضا بالناحية البدنية لأن الأداء يجب أن يكون قويا أيضا».

واستمر غياب البرازيلي نيمار الذي عاود تدريبه الفردي خلال الأسبوع الحالي بعد إصابته، كما غاب عن اللقاء المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه الجناح أنخل دي ماريا وصانع الألعاب الإيطالي ماركو فيراتي.