اليوم.. مباراتان في الدور ربع النهائي لـ«أفريقية الشباب»

منتخب الكاميرون. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، في موريتانيا، مع أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

المباراة الأولى تنطلق في السادسة مساء، وتجمع منتخبي غانا والكاميرون، والمباراة الثانية تنطلق التاسعة ليلا، وتجمع منتخبي أوغندا وبوركينا فاسو.

وغدا الجمعة ستستكمل مباريات ربع النهائي بمباراتين أيضا، الأولى تنطلق في السادسة مساء وتجمع منتخبي تونس والمغرب، والمباراة الثانية ليوم الجمعة ستجمع غامبيا وأفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن مباراة تونس والمغرب سيديرها الحكم الليبي الدولي معتز الشلماني، والمساعدان المصري يوسف البوساطي، والجزائري عباس زهروني والحكم الرابع صامويل ويكوندا من رواندا.