برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات والمركز الثالث في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:30 مساء
قائد برشلونة ليونيل ميسي خلال لقاء فريقه أمام إلتشي بالدوري الإسباني. (فرانس برس)

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بفوز عريض على ضيفه إلتشي 3-صفر، اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، والمركز الثالث من إشبيلية الذي كان جرده منه في المرحلة السابقة.

ويدين النادي الكتالوني بالنقاط الثلاث إلى قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين (48 و69)، فيما أضاف الظهير جوردي ألبا الثالث (73).

ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفًا في الدوري، وانفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن زميله السابق ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي الأوروغوياني لويس سواريس.

كما هز قائد برشلونة الشباك في مبارياته السبع الأخيرة تواليًا في الدوري، مسجلاً 11 هدفًا.

وتقدم برشلونة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة على حساب إشبيلية (48) والذي يملك مباراة مؤجلة، كما ضيق الخناق على غريمه اللدود ريال مدريد صاحب المركز الثاني (52).

ويحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية في قمة المرحلة 25 السبت المقبل، على أن يتجدد لقاء الفريقين في الثالث من مارس المقبل في مسابقة الكأس المحلية بعدما وضع النادي الأندلسي قدمًا في النهائي بفوزه على برشلونة 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي.

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