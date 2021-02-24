أغلى صفقة في تاريخ نابولي يفقد الذاكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 06:14 مساء
النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النيجيري فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي، وأغلى صفقة في تاريخ النادي، فقد الذاكرة لبعض الوقت، وسيغيب عن المباريات حتى بداية شهر مارس المقبل.

وسقط المهاجم أوسيمن، على رأسه خلال مباراة أتالانتا أخيرًا بالدوري الإيطالي، وفقد الوعي، ثم نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا»، وفقًا لـ«كورة» إن المهاجم النيجيري صاحب الـ22 عاما، لا يتذكر واقعة إصابته في المباراة، أو حتى نقله إلى المستشفى.

وصرح الطبيب ألفريدو بوتشيرو: «لقد عانى فيكتور أوسيمن من صدمة في الرأس مع فقدان الذاكرة.. الآن تظهر الفحوصات الطبية نتائج جيدة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى انتظار اكتمال وقت الشفاء الطبيعي».

وتابع: «ليس لدينا علامات على وجود ورم دموي على الدماغ، لكن يجب أن نكون حذرين، لأنه يحتاج إلى أسبوع من الراحة الكاملة على الأقل.. أعتقد أنه قد يكون متاحًا مرة أخرى للمشاركة في المباريات بدءًا من أوائل شهر مارس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»
منوعات
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها