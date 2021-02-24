أغلى صفقة في تاريخ نابولي يفقد الذاكرة

النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النيجيري فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي، وأغلى صفقة في تاريخ النادي، فقد الذاكرة لبعض الوقت، وسيغيب عن المباريات حتى بداية شهر مارس المقبل.

وسقط المهاجم أوسيمن، على رأسه خلال مباراة أتالانتا أخيرًا بالدوري الإيطالي، وفقد الوعي، ثم نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا»، وفقًا لـ«كورة» إن المهاجم النيجيري صاحب الـ22 عاما، لا يتذكر واقعة إصابته في المباراة، أو حتى نقله إلى المستشفى.

وصرح الطبيب ألفريدو بوتشيرو: «لقد عانى فيكتور أوسيمن من صدمة في الرأس مع فقدان الذاكرة.. الآن تظهر الفحوصات الطبية نتائج جيدة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى انتظار اكتمال وقت الشفاء الطبيعي».

وتابع: «ليس لدينا علامات على وجود ورم دموي على الدماغ، لكن يجب أن نكون حذرين، لأنه يحتاج إلى أسبوع من الراحة الكاملة على الأقل.. أعتقد أنه قد يكون متاحًا مرة أخرى للمشاركة في المباريات بدءًا من أوائل شهر مارس».