جمال يفضل منتخب ألمانيا على إنجلترا

لاعب وسط بايرن ميونيخ موسيالا (فرانس برس)

فضّل اليافع جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل أوروبا، تمثيل منتخب ألمانيا بدلا عن إنجلترا، بعد أن أصبح أمس الثلاثاء أصغر لاعب يسجل لفريقه الألماني في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة، سجّل موسيالا مع الفريق البافاري خلال فوز فريقه على أرض لاتسيو الإيطالي 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني - نيجيري، ويستحوذ على الجنسيتين الألمانية والإنجليزية، بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن.

انضم إلى أكاديمية تشيلسي قبل الانتقال منذ سنتين إلى بايرن ميونيخ، واستهل مشواره مع منتخب إنجلترا دون 21 عاما في نوفمبر الماضي، لكنه فضّل حمل ألوان منتخب ألمانيا.

وتشير تقارير إلى رغبة المدرب يواكيم لوف باستدعاء موسيالا إلى التشكيلة المقبلة لمنتخب «ناسيونال مانشافت»، وقبل أسبوعين، قال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف أنه خاض محادثة جيدة جدا مع موسيالا لإقناعه بحمل ألوان ألمانيا.