سيلتك الإسكتلندي يعلن الخلاص من مدربه لأسباب تتعلق بالفشل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 04:19 مساء
نيل لينون (فرانس برس)

استقال مدرب سيلتك الإسكتلندي نيل لينون من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق بإشرافه هذا الموسم، كما أعلن النادي اليوم الأربعاء، وقال بيان صادر عن النادي: «يعلن نادي سيلتك لكرة القدم اليوم بأن مدربه نيل لينون استقال من منصبه كمدرب للفريق».

وأضاف البيان: «خدم نيل النادي بتميز لاعبا ومدربا وحقق في صفوفه نجاحات كثيرة آخرها الثلاثية المحلية في ديسمبر»، بيد أن المدرب البالغ من العمر 49 عاما فشل في إعادة التوازن إلى فريقه خلال حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم، وشعر بأنه من مصلحة الجميع أن يستقيل من منصبه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويتخلف سيلتك بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي على زعامة الكرة الإسكتلندية رينجرز، الذي يشرف على تدريبه أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وأصدر لينون بدوره بيانا جاء فيه: «عشنا موسما صعبا بسبب عوامل عدة، وبطبيعة الحال، فقد خاب أملنا ونشعر بالحسرة لعدم قدرتنا على بلوغ القمة كما فعلنا سابقا».

وأضاف: «بذلت قصارى جهدي لمحاولة تغيير الأمور لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات كنا في حاجة إليها».

وكان لينون حل بدلا من الأيرلندي براندن رودجرز ونجح في قيادة الفريق إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين، وكأس إسكتلندا مرتين، بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسيشرف على تدريب الفريق المدرب المساعد جون كينيدي بصورة موقتة.

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