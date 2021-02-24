نجاة تايغر وودز من حادث مروع

قاطرة تنقل سيارة تايغر وودز بعد الحادث (فرانس برس)

دخل أسطورة رياضة الغولف الأميركي تايغر وودز مرحلة التعافي بعد خضوعه الثلاثاء لعملية جراحية في ساقه اليمنى إثر حادث سير خطير في لوس أنجليس، وذلك حسب ما أفاد طبيبه، كاشفا بأن ابن الـ45 مستيقظ.

واعتبرت الشرطة أن وودز كان محظوظا جدا للنجاة من الحادث، لا سيما أن سيارته انقلبت عدة مرات في منطقة سير ساخنة بالقرب من لوس أنجليس، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

لكنه «مستيقظ حاليا، ويتجاوب، ويتعافى في غرفته بالمستشفى»، بحسب ما كشف ممثلوه في حسابه الشخصي على «تويتر» في وقت متأخر من الثلاثاء.

وفي البيان ذاته، قال كبير المسؤولين الطبيين في مركز هاربور يو سي إل إيه الطبي أنيش ماهاجان، إن وودز خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابات خطيرة في العظام في أسفل ساقه اليمنى وكاحله، بما في ذلك إدخال قضيب في عظمة الساق واستخدام مجموعة من المسامير والدبابيس لتثبيت قدمه وكاحله.

وأفاد قائد الشرطة في مقاطعة لوس أنجليس أليكس فيلانويفا بعدم ظهور أي إشارات على أن وودز كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول خلال الحادث الذي وقع في الصباح الباكر.

تايغر وودز (أرشيفية : الإنترنت)