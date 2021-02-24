آرسنال في رحلة استعادة التوازن بـ«يوروبا ليغ» ضد بنفيكا وميلان لتدارك الأخطاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:01 صباحا
مباراة آرسنال وبنفيكا (إنترنت)

بعدما خاض مباراة ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد بنفيكا في روما، بسبب قيود السفر المفروضة في البرتغال على القادمين من بريطانيا نتيجة تفشي فيروس «كورونا»، يخوض آرسنال لقاء الإياب الخميس على أرضه في أثينا عوضا عن لندن، للأسباب ذاتها، في وقت يسعى ميلان الإيطالي إلى تدارك الأمور قبل ضياع كل شيء حين يستضيف النجم الأحمر الصربي.

وتبدو الفرصة قائمة أمام آرسنال لمواصلة مشواره في المسابقة القارية وإنقاذ موسمه بما أن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة المشاركة في دوري الأبطال، وهو الأمر المستبعد جدا حاليا عبر الدوري الممتاز في ظل ترتيبه المتأخر، وذلك بعد تعادله ذهابا في روما 1-1، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويعود فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى ملعب «كارايسكاكيس» في بيرايوس، حيث عاد منتصرا في ذهاب الدور ذاته الموسم الماضي 1-صفر على أولمبياكوس، قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه ويطيحه من المسابقة بالفوز عليه إيابا في لندن 2-1 بعد التمديد.

ويأمل النادي اللندني، القادم من خسارة في الدوري الممتاز على أرضه أمام مانشستر سيتي المحلق في الصدارة (صفر-1)، الإفادة من الوضع المهزوز لبنفيكا الذي لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري المحلي، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الرابع.

وعلى ملعب «سان سيرو»، يدخل ميلان مباراته مع ضيفه النجم الأحمر الذي خطف التعادل ذهابا 2-2 في الوقت بدل الضائع، في وضع معنوي مهزوز بعد خسارتين على التوالي في الدوري المحلي، آخرها بنتيجة قاسية على يد جاره إنتر في مباراة محسوبة على أرضه صفر-3، ما سمح للأخير بالابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط عن «روسونيري» الذي كان ينعم بالصدارة قبلها بمرحلتين ويحلم بلقبه الأول منذ 2011.

وعلى المدرب ستيفانو بيولي تدارك الأمور لتجنب المزيد من التدهور، لا سيما أن فريقه يخوض مباراة الخميس وعينه على ما ينتظره الأحد في الدوري خارج ملعبه ضد روما الرابع، الذي يتخلف عن الفريق اللومباردي بفارق خمس نقاط فقط.

وبدا النجم السويدي لميلان زلاتان إبراهيموفيتش واثقا بعد الهزيمة أمام إنتر بأن الفريق سيستعيد توازنه، قائلا: «لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، كان الأمر قاسيا، لكننا سنستعيد توازننا».

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