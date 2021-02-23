الكاميرون وغانا.. وتونس والمغرب في ربع نهائي شباب أفريقيا

مباراة منتخبي المغرب وغانا (إنترنت)

جرت أمس الإثنين آخر مباراتين في الدور الأول لبطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما عن المجموعة الثالثة انتهيتا بفوز المغرب على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، جاءت بإمضاء اللاعبين المهدي مبارك ومحمد أمين ويتوب مولوع.

كما فجر منتخب غامبيا مفاجأة كبيرة وفاز على غانا بهدفين مقابل هدف، وسجل لغامبيا اللاعبين كاجالي ولامارانا، وهدف غانا بإمضاء اللاعب أسا هاكو.

بات الترتيب العام بعد المرحلة الأولى المجموعه الأولى: الكاميرون 9 نقاط وأوغندا 6 وموريتانيا 3 وموزمبيق صفر من النقاط.

المجموعه الثانية: بوركينا فاسو 7 نقاط وأفريقيا الوسطى 4 وتونس4 وناميبيا نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة: المغرب 7 نقاط وغامبيا 4 وغانا 4 وتنزانيا نقطة واحدة.

بذلك تأهل إلى الدور ربع نهائي أول وثاني كل مجموعة الكاميرون وأوغندا وبوركينا فاسو والمغرب وغامبيا، يضاف إليهم منتخبا تونس وغانا كأفضل ترتيب ثالث.

مواجهات الدور ربع نهائي تقام الخميس 25 فبراير، وستقام مباراتان، الكاميرون يلتقي غانا، وبوركينا تواجه أوغندا، أما الجمعة 26 فبراير فيواجه منتخب تونس نظيره المغرب وغامبيا يلتقي أفريقيا الوسطى.