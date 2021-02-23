ليكرز يخسر للمرة الثالثة على التوالي وجاز يحقق رقما قياسيا في السلة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 11:14 صباحا
منافسات الدوري الأميركي للسلة (فرانس برس)

مني لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليًا بسقوطه الإثنين أمام ضيفه واشنطن ويزاردز بعد التمديد 124-127، فيما حقق يوتا جاز المتصدر رقمًا قياسيًا في الرميات الثلاثية في تاريخ النادي ممطرًا سلة شارلوت هورنتس بـ28 تسديدة ليفوز 132-110 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم تسجيل ليبرون جيمس 31 نقطة، 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب ليكرز الخسارة العاشرة هذا الموسم مقابل 22 فوزًا في المركز الثالث في الغربية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان برادلي بيل وراسل وستبروك الأفضل من جانب الضيوف على ملعب «ستايبلس سنتر»، حيث سجل الأول 33 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة مقابل 32 نقطة، 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودا ويزاردز إلى الفوز الخامس تواليًا.

ولن تكون الأمور أسهل على ليكرز الذي يستمر غياب نجمه أنتوني ديفيس عن صفوفه، إذ يحل تاليًا على جاز متصدر الدوري والغربية الأربعاء، وقاد دونوفان ميتشل جاز إلى فوزه الـ25 هذا الموسم مقابل 6 هزائم بتسجيله 23 نقطة أضاف إليها 8 تمريرات حاسمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
دولى
سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 55% من الليبيين يقرون بتدهور وضعهم المعيشي بعد تفشي «كورونا»