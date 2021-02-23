ليكرز يخسر للمرة الثالثة على التوالي وجاز يحقق رقما قياسيا في السلة الأميركية

منافسات الدوري الأميركي للسلة (فرانس برس)

مني لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليًا بسقوطه الإثنين أمام ضيفه واشنطن ويزاردز بعد التمديد 124-127، فيما حقق يوتا جاز المتصدر رقمًا قياسيًا في الرميات الثلاثية في تاريخ النادي ممطرًا سلة شارلوت هورنتس بـ28 تسديدة ليفوز 132-110 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم تسجيل ليبرون جيمس 31 نقطة، 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب ليكرز الخسارة العاشرة هذا الموسم مقابل 22 فوزًا في المركز الثالث في الغربية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان برادلي بيل وراسل وستبروك الأفضل من جانب الضيوف على ملعب «ستايبلس سنتر»، حيث سجل الأول 33 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة مقابل 32 نقطة، 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودا ويزاردز إلى الفوز الخامس تواليًا.

ولن تكون الأمور أسهل على ليكرز الذي يستمر غياب نجمه أنتوني ديفيس عن صفوفه، إذ يحل تاليًا على جاز متصدر الدوري والغربية الأربعاء، وقاد دونوفان ميتشل جاز إلى فوزه الـ25 هذا الموسم مقابل 6 هزائم بتسجيله 23 نقطة أضاف إليها 8 تمريرات حاسمة.