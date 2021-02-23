إشبيلية يطيح ببرشلونة ويضيق الخناق على ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 10:40 صباحا
كارلوس يرتقي مسجلا هدف السبق برأسه لفريقه إشبيلية (فرانس برس)

حقق إشبيلية فوزه السادس تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه أوساسونا 2-صفر الإثنين في ختام المرحلة الرابعة والعشرين، وأطاح ببرشلونة من المركز الثالث.

واستفاد النادي الأندلسي بأفضل طريقة ممكنة من الهدية التي قدمها له قادش بإرغامه مضيفه برشلونة على التعادل الإيجابي 1-1 في عقر داره الأحد، ليطيح به من المركز الثالث بفارق نقطة بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة مقابل 47 للنادي الكتالوني الذي يحل ضيفا عليه في قمة المرحلة 25 السبت المقبل، علما بأن الفريقين يملكان مباراة مؤجلة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويتجدد لقاء الفريقين في الثالث من مارس المقبل في مسابقة الكأس المحلية بعدما وضع إشبيلية قدماً في النهائي بفوزه على برشلونة بالذات 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي.

وضيق إشبيلية الخناق على الوصيف ريال مدريد صاحب 52 نقطة والفائز على بلد الوليد بهدف وحيد.

وعوض إشبيلية خسارته على ملعبه «رامون سانشيس بيسخوان» أمام بروسيا دورتموند الألماني بخسارته 2-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبية، بفوزه السادس تواليا في الدوري، فيما لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ13 الأخيرة في «اللغيا».

وأوقف رجال المدرب جولن لوبيتيغي سلسلة انتصارات أوساسونا الذي فاز بمباراتيه الأخيرتين أمام إيبار وليفانتي، ولم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة قبل هذه الأمسية، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

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