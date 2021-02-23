تغريم دورتموند بعد خرق لاعبيه قواعد الصحة بعد الفوز بـ «الديربي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:54 صباحا
هالاند يحتفل مع جايدون سانشو بالفوز على شالكه في "الديربي". (فرانس برس)

وافق نادي بوروسيا دورتموند الالماني لكرة القدم، الإثنين، على دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، بعدما خرق لاعبوه قواعد الصحة والنظافة في الدوري المحلي، خلال احتفالات في حافلة الفريق تلت الفوز في "الدربي" على مضيفه شالكه في الجولة الـ22.

وكانت رابطة الدوري الالماني اتخذت قرارا بتغريم دورتموند بعد نشر صور للاعبيه يحتفلون السبت في حافلة الفريق من دون أقنعة أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. 

ومن دون تردد وافق دورتموند على دفع الغرامة، وتزامن ذلك مع إصداره لاعتذار في اليوم التالي (الأحد)، في وقت تعيش ألمانيا حالة إغلاق منذ نوفمبر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأثارت الرابطة أيضاً مسألة السماح لحوالي 200 مشجع بالتجمع خارج ملعب النادي المخصص للتمارين من أجل استقبال الحافلة التي كانت تقل اللاعبين والجهاز التدريبي فور وصولها إلى دورتموند بعد الفوز برباعية نظيفة في "دربي" مدينة الرور الصناعية على جاره اللدود شالكه، ليتقدم للمركز السادس.

وتناوب على الرباعية الهداف الدولي النروجي إرلينغ هالاند (هدفان) والإنجليزي جايدون سانشو والبرتغالي رافايل غيريرو.

وجاء في بيان الرابطة: "لا شك في أن الدربي مباراة خاصة.. ومع ذلك، يتحمل النادي مسؤولية السيطرة ومراقبة الامتثال للقوانين.. يجب إقامة جميع المباريات وفقا لمفهوم النظافة الطبية السارية، بما في ذلك وصول ومغادرة الفرق".

في المقابل، أبدى دورتموند تفهمه وتعاونه، مؤكدا أنه سيتشاور مع الشرطة والسلطات المعنية من أجل منع حدوث مثل هذه المشاهد في المستقبل.

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