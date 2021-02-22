محاكمة مدافع ريال مدريد الأسبق لنشر صور إباحية للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 04:17 مساء
كريستوف ميتسلدر (فرانس برس)

أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الإثنين، أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر سيحاكم في أبريل المقبل في دوسلدورف، بتهمة نشره صورًا إباحية للأطفال.

وأضافت المحكمة في بيان أن مدافع بروسيا دورتموند السابق الذي ينفي التهم الموجهة إليه، سيحاكم اعتبارًا من 29 أبريل، واتهمت السلطات قلب الدفاع السابق (40 عامًا) بإرسال 29 صورة إباحية للأطفال لأحد معارفه عبر تطبيق واتساب، كما سيحاكم بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لم تصدر مذكرة توقيف بحق لاعب ريال مدريد الإسباني الأسبق الذي كان يخضع لدورة تدريبية لنيل شهادة مدرب مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، عندما فُتح التحقيق بحقه في سبتمبر من العام 2019.

أكدت جريدة «بيلد» الألمانية الشهيرة حينها أن شريكة اللاعب السابق، المرتبطة به لمدة عام، قد تخلّت عنه بعد أن تلقت منه ما لا يقل عن 15 صورة لمواد إباحية للأطفال.

كما قررت قناة «إيه آر دي» العامة التي عمل لها مستشارًا منذ فترة قصيرة، على الفور «تعليق تعاونها» معه خلال فترة التحقيقات.

شارك ميتسلدر في 47 مباراة دولية بين العامين 2001 و2008 وحلّ وصيفًا لكأس العالم 2002 مع المانشافت، كما لعب مع دورتموند بين العامين 2000 و2007 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد حتى العام 2010 ويعود إلى بلاده من بوابة شالكه وينهي معه مسيرته الاحترافية في العام 2013.

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