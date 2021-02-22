حلم ريال مدريد في مبابي وهالاند بـ 852 مليون يورو

مبابي وهالاند (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ العملاق الإسباني نادي ريال مدريد يمني النفس بضم الثنائي المتألق الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، ليصبح الأمر حلمًا جماهيريًّا كبيرًا، بعدما فرض الثنائي مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهالاند هداف بروسيا دورتموند الألماني، اسميهما كأحد أبرز لاعبي الهجوم في العالم.

مبابي هدف مدريدي منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن هالاند قفز مؤخرًا للأذهان بأدائه المزهل، ليصبحا هدفًا لكثير من الأندية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، وباتت التطلعات التعاقدية مع مبابي (22 عامًا) وهالاند (20 عامًا) في الصيف المقبل أمل الجميع، كونهما مستقبل كرة القدم في السنوات المقبلة، بحسب ما ذكرته «آس» الإسبانية.

ووفقًا لما يطلبه كل من اللاعبين من راتب بعيدًا عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه كل من باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند حال الموافقة على بيعهما، فسيحصل مبابي في عقده الجديد الذي يعرضه عليه باريس سان جيرمان راتبًا يبلغ 36 مليون يورو سنويًّا، خالصة الضرائب، ويتضاعف هذا المبلغ بالوكلاء والضرائب.

وهو نفس المقابل الذي يحصل عليه أيقونة حديقة الأمراء، الموهوب البرازيلي نيمار، كما كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إيرلينغ هالاند يطلب 18 مليون يورو في الموسم، كراتب في الفريق الجديد الذي سينضم إليه، وذلك في ظل ترقب مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد لحسم صفقة اللاعب.

ووفقًا لهذا المقابل الذي يطلبه هالاند، وبعد خصم الضرائب، وما يحصل عليه وكيل اللاعب المعروف مينو رايولا، سيكون هالاند يحصل على 9 ملايين يورو سنويًّا، خالصة الضرائب، وهو ما يعني أن ريال مدريد سيكون عليه إغراء اللاعب بـ10 ملايين مثلًا لدفعه للانتقال لإسبانيا، بدلًا عن الرحيل إلى إنجلترا.

ويحلم ريال مدريد ومسؤولوه بجمع اللاعبين معًا في إحدى صفقات رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، لكن التوقيع مع كلا اللاعبين سيكلف النادي 92 مليون يورو راتبًا سنويًّا فقط، بواقع 72 مليون يورو لمبابي، بالإضافة 20 مليونًا لهالاند، دون احتساب المقابل المادي الذي سيحصل عليه باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، حيث سيتكلف ضم كل منهما ما لا يقل عن 150 مليون يورو، أي 300 مليونًا للاعبين، ومع التوقيع لمدة 6 مواسم سيكون الراتب المحدد لهما 50 مليونًا على الأقل في الموسم، وتحديدًا 142 مليون يورو في 6 مواسم، ليتكلف مجموع حلم نادي ريال مدريد تقريبًا 852 مليون يورو.