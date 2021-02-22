وست هام يسقط توتنهام ويصعد للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 09:45 صباحا
مبارة وست هام وتوتنهام (إنترنت)

صعد فريق وست هام إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على توتنهام 2-1، أمس الأحد، في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع وست هام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون 1-1 السبت، في الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.

وأنهى وست هام الشوط الأول للمباراة متقدمًا بهدف وحيد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة الخامسة، وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لوست هام قبل أن يرد توتنهام بهدف وحيد سجله لوكاس مورا في الدقيقة 64، دون أن ينجح في تحسين وضعه.

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