مانشستر سيتي يزحف نحو لقب الدوري الإنجليزي.. ويونايتد يعود إلى الانتصارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 12:16 صباحا
فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

واصل مانشستر سيتي، المتصدر زحفه بنجاح نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه الفوز الثالث عشر تواليًا، جاء على حساب مضيفه أرسنال بنتيجة 1-صفر، بهدف حمل توقيع رحيم ستيرلينغ في قمة المرحلة الخامسة والعشرين اليوم الأحد.

فيما بقي جاره وغريمه في المدينة يونايتد في المطاردة بعودته إلى الانتصارات من بوابة ضيفه نيوكاسل 3-1.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 59 نقطة بفارق 10 نقاط عن كل من جاره يونايتد الثاني وليستر سيتي الثالث اللذين يفصل بينهما فارق الأهداف.

وهذا الفوز الثالث عشر تواليًا لسيتي في الدوري الإنجليزي والثامن عشر في مختلف المسابقات حيث رفع سلسلة عدد المباريات من دون هزيمة إلى 25. 

كما عادل رقمه القياسي في اطول سلسلة انتصارات خارج الديار في جميع المسابقات (11) سبق أن حققه بين مايو ونوفمبر 2017.

يونايتد يعود إلى الانتصارات
وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد أن تعادل في آخر مباراتين بفوزه 3-1 على نيوكاسل يونايتد.

ومع ابتعاد جاره سيتي بفارق 10 نقاط في الدوري، ينافس الشياطين الحمر على جبهتين أخريين هما الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي وضع قدمًا في الدور ثمن النهائي منه بفوزه الخميس برباعية نظيفة على ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب الدور الـ 32 على أن يستضيفه إيابًا الأسبوع المقبل.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لفريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير بتسديدة مفاجئة من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى داخل المنطقة (30). إلا أن الـ"ماغبايز" عادلوا عبر الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي تابع الكرة من تشتيت خاطئ من المدافع هاري ماغويار صوبها في سقف المرمى (36).

ومنح الويلزي دانيال جيمس التقدم مرة أخرى لأصحاب الأرض عندما مرر الصربي نيمانيا ماتيتش الكرة من الجانب الآخر من المنطقة نحو الجهة اليمنى، غمزها البرتغالي برونو فرنانديش لتصل الى جيمس اسكنها زاحفة في الزاوية اليسرى (57). وسجل فرنانديش الهدف الثالث من ركلة جزاء تحصل عليها راشفورد (75).

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