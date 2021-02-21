أودينيزي ينقذ نفسه بصعوبة أمام بارما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 04:33 مساء
مباراة أودينيزي وبارما (إنترنت)

أفلت فريق أودينيزي من الهزيمة أمام مضيفه بارما وتعادل معه 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع أودينيزي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 14 نقطة لبارما في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى بارما الشوط الأول متقدمًا بهدفين أحرزهما أندرياس كورنلويس وجوراي كوشكا في الدقيقتين الثالثة و32 وجاء هدف كوشكا من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أدرك أودينيزي التعادل بهدفين أحرزهما ستيفانو أوكاكا وبرام نويتينك في الدقيقتين 64 و80، ليعدل من موقفه في المباراة وفي جدول المسابقة الكبرى.

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