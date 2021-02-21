نيوكاسل ضيفا على مانشستر يونايتد أملا في مفاجأة

مباراة بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد (أرشيفية : الإنترنت)

يحل نادي نيوكاسل يونايتد ضيفاً ثقيلاً على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المركز الأول، الذي يتصدره مانشستر سيتي برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز 17 برصيد 25 نقطة، بعد 7 انتصارات 4 تعادلات و13 هزيمة.

ويدخل يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز على ريال سوسييداد الإسباني، بنتيجة ساحقة 4-0، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 في الدوري الأوروبي.

ويتطلع يونايتد لتصحيح المسار، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام وست بروميتش ألبيون 1-1، لذا سيقاتل في هذا اللقاء من أجل تعويض ما فاته من نزيف للنقاط، ومحاولة خطف النقاط الكاملة للعودة إلى سكة الانتصارات.

في المقابل يمر نيوكاسل يونايتد بفترة صعبة خاصة، أنه في ترتيب متأخر من جدول المسابقة، وهو ما يجعله يحاول بأقصى جهد ممكن عمل أي مفاجأة بالتعادل أو الفوز.