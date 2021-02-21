ديوكوفيتش يهيمن ويطارد فيدرر ونادال بعد التتويج ببطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 01:35 مساء
ديوكوفيتش حاملاً الكأس بعد فوزه بنهائي بطولة أستراليا للتنس (فرانس برس)

توج المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه التاسع ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، اليوم الأحد، بتغلبه على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة، مقلصاً الفارق مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال في عدد ألقاب الغراند سلام.

وكان ديوكوفيتش في أفضل حالاته بالمباراة في مواجهة الروسي المصنف رابعاً، وألحق به هزيمة قاسية 7-5 و6-2 و6-2 أمام 7400 مشجع في ملعب «رود لايفر أرينا»، لينهي سلسلة ميدفيديف الذي لم يهزم في 20 مباراة قبل الأحد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبذلك، حصد الصربي لقبه الثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقباً لكل منهما.

وبالتالي، بات ديوكوفيتش متوّجاً بلقب البطولة الأسترالية في جميع المباريات النهائية التي خاضها حتى الآن في ملبورن، وهذا اللقب هو الثالث على التوالي، فيما فشل ميدفيديف بالظفر بتتويج كبير أول في مسيرته، لكنه سيصعد الإثنين إلى المركز الثالث عالمياً للمرة الأولى في مسيرته.

ومن النادر أن يهيمن لاعب على بطولة واحدة، وبتسعة ألقاب تفوق ديوكوفيتش على فيدرر حامل ثمانية ألقاب ويمبلدون، لكنه لا يزال بعيداً عن 13 لقباً لنادال في رولان غاروس.

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