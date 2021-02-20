فرانكفورت يقدم ما عجزت عنه أندية العالم بإسقاط بايرن ميونيخ

لاعبو فرانكفورت يحتفلون بالفوز على بايرن ميونيخ (فرانس برس)

مني بايرن ميونيخ، بطل السداسية هذا الموسم، بخسارته الثالثة هذا الموسم وكانت أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-2، اليوم السبت، في لقاء قمة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وعزز فرانكفورت، الوحيد الذي لم يخسر منذ مطلع العام الحالي، رصيده في المركز الرابع مع 42 نقطة متخلفًا بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الثالث مفاجأة الموسم الحالي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

أما بايرن فتجمد رصيده عند 49 نقطة مقابل 44 لوصيفه لايبزيغ الذي يستطيع تقليص الفارق إلى نقطتين فقط في حال فوزه خارج ملعبه على هيرتا برلين الأحد في ختام المرحلة.

ولم يخسر إينتراخت فرانكفورت منذ سقوطه أمام مضيفه وشريكه في المركز الثالث فولفسبورغ 1-2 في 11 ديسمبر الماضي في سلسلة من 11 مباراة حصد فيها 29 نقطة من أصل 33 ممكنة بفوزه في 9 وتعادله في اثنتين.

كما ثأر فرانكفورت لخسارته الثقيلة ذهابًا بخماسية نظيفة على ملعب إليانز أرينا، وكانت آخر خسارة لبايرن سقوطه أمام بروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في 8 يناير الماضي في عقر دار الأخير، وذلك على الرغم من تقدمه عليه بهدفين نظيفين.

يذكر أن الفريق البافاري مدعو لمواجهة لاتسيو الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وسبق لبايرن أن تخلف ثلاث مرات بهدفين نظيفين هذا الموسم، أمام هوفنهايم وخسر 1-4، وأمام ماينتس ثم قلب الأمور في صالحه 5-2، وأمام أرمينيا بيليفيلد، ثم تعادل معه 3-3 الإثنين الماضي.