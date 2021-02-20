هالاند يواصل الإبداع بثنائية ضمن فوز دورتموند على شالكه (0/4)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 11:10 مساء
هالاند يسجل من الوضع طائرا في شالكه (إنترنت)

دك بوروسيا دورتموند شباك جاره اللدود شالكه الجريح بأربعة أهداف نظيفية بينها ثنائية لهدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند في دربي مدينة الرور الصناعية.

ودخل دورتموند المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على إشبيلية بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي 3-2 في عقر دار الأخير، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وانتظر دورتموند الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول ليسجل هدفين، الأول عبر جناحه الإنجليزي جايدون سانشو (42) والثاني لمهاجمه هالاند بضربة مقصية رائعة بيسراه بعد حلقة طيران في الجو (45).

وأضاف البرتغالي رافايل غيريرو الثالث (60) قبل أن يختتم هالاند مهرجان الأهداف في الدقيقة 79.

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