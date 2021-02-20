وفاة مدافع إيطاليا بيلوجي بعد أشهر من وداع ساقه بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 05:36 مساء
المدافع الإيطالي الدولي السابق ماريو بيلوجي (أرشيفية : الإنترنت)

توفي المدافع الإيطالي الدولي السابق ماورو بيلوجي، اليوم السبت، عن 71 عامًا، بعد أشهر من بتر ساقيه إثر مضاعفات لفيروس كورونا، وقال ناديه السابق إنتر عبر حسابه على تويتر، بعد رحيل بيلوجي في ميلانو: «اليوم يتركنا، رجل رائع، لاعب رائع، إنتريستا حقيقي، فلتسترح بسلام ماريو بيلوجي».

وأُجبر الأطباء على بتر ساقيه في نوفمبر الماضي، عندما ازدادت حالته الصحية المعقدة سوءًا، بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كوفيد-19، وكتب رئيس منطقة لومبارديا، أتيليو فونتانا، على فيسبوك: «بعد سنة على التمام والكمال من سقوط أول ضحية في إيطاليا يتركنا ماورو بيلوجي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأحرز بيلوجي لقب الدوري الإيطالي مع إنتر في 1971 ومثل بلاده في مونديالي 1974 و1978، ويعد اللاعب المدافع الذي سجّل لفريقه في الدور الثاني من كأس أوروبا للأندية في نوفمبر 1971، وقال بعد بتر ساقه: «انتزعوا ساقي التي سجلت بها ضد بروسيا مونشنغلادباخ الألماني».

وتابع: «سأرتدي الأطراف الصناعية مثل العداء الجنوب أفريقي بيستوريوس»، وبعد انتهاء مسيرته مع بولونيا ونابولي وبيستوييزي، عمل صاحب 32 مباراة دولية محللاً تلفزيونيًّا.

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